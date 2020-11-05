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الهند تسجل 50 ألفا و 210 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:34 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
الهند تسجل 50 ألفا و 210 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 50 ألفا و 210 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 8 ملايين و 364 ألفا و 86 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 704 حالات وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 124 ألفا و 315 حالة.

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

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