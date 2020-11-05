ولاية جورجيا الأمريكية: لا يزال هناك أكثر من 90 ألف بطاقة اقتراع لم يتم فرزها بعد

واشنطن - (أ ش أ):

قال مكتب وزير خارجية ولاية "جورجيا" الأمريكية "براد رافينسبيرجر" إنه لا يزال هناك ما يقرب من 90 ألفا و735 بطاقة اقتراع في الانتخابات الرئاسية لم يتم فرزها بعد.

ذكر ذلك المكتب في تصريح خاص لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس الحالي "دونالد ترامب" الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، والمرشح الديمقراطي "جو بايدن" الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق "باراك أوباما" لمدة ثماني سنوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، ويقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.