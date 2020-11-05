"أسوشيتد برس": بايدن حسم الصراع في ميشيجان ويقترب من البيت الأبيض

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في نبأ لها صباح اليوم الخميس، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن، فاز في ولاية ميشيجان بعد انتهاء فرز الأصوات، وحصد ١٦ صوتًا بالمجمع الانتخابي، ما يقربه أكثر من الوصول إلى البيت الأبيض.

وذكرت "أسوشيتد برس"، أنه يبلغ عدد الأصوات الانتخابية للمرشح الديمقراطي حتى الآن نحو 264 صوتًا ما يجعله على بعد ستة أصوات فقط من الفوز بالرئاسة، وحال تمكن من الحفاظ على تفوقه في ولاية نيفادا فسوف يحسم الانتخابات ويصل إلى ٢٧٠ صوتًا بالمجمع الانتخابي، ويصبح الرئيس ٤٦ للولايات المتحدة.

وأعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري، دونالد ترمب، أنها رفعت دعوى قضائية في ولاية ميشيجان للمطالبة بما وصفته بـ "فرصة حقيقية للدخول" للتمكن من مراقبة سير عملية الفرز.

وأكدت الحملة، في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاربعاءز أنها طالبت ولاية ميشيجان بالتوقف عن إحصاء الأصوات الانتخابية حتى تتمكن من الدخول ومراقبة فتح صناديق الاقتراع وإجراءات فرز الأصوات، موضحة أن الدعوى قد رُفعت في محكمة ميشيجان للدعاوى.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية ال59، ويقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.