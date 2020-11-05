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الديمقراطيون يتفوقون على الجمهوريين في النواب الأمريكي وسجال في الشيوخ

01:30 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
الديمقراطيون يتفوقون على الجمهوريين في النواب الأمريكي وسجال في الشيوخ

أرشيفية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

يتفوق الديمقراطيون على الجمهوريين في انتخابات مجلس النواب الأمريكي في الانتخابات التي تجرى جنبا إلى جنب مع انتخابات الرئاسة الأمريكية والتي سيكون لها تأثير في المرحلة المقبلة، في الوقت الذي لا يزال الوضع سجالا في انتخابات الشيوخ، في مشهد تغطي عليه الانتخابات الرئاسية في البلاد.
ويتفوق الديمقراطيون حتى بحصولهم على 203 مقاعد في مجلس النواب مقابل 188 مقعدًا للجمهوريون ويتطلب السيطرة على مجلس النواب فوز الحزب بـ 218 مقعدا ليكون له الأغلبية، وفقا لاحصائيات صحيفة بوليتيكو الأمريكية.
ولا تزال انتخابات مجلس الشيوخ تشهد سجالا بين الحزبين الكبيرين في أمريكا، حيث يتقدم الجمهوريون بفارق مقعد واحد بعد حصولهم على 48 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين ويتطلب السيطرة على الشيوخ الحصول على 51 مقعدا.

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انتخابات مجلس النواب الأمريكي انتخابات الشيوخ انتخابات الرئاسة الأمريكية الديمقراطيون الجمهوريين

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