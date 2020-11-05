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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحلي بالهدوء والصبر خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية

01:25 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحلي بالهدوء والصبر خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الاتحاد الأوروبي

بلجيكا - (أ ش أ)

دعا الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالهدوء والصبر وسط تنافس شديد تشهده الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي، جو بايدن.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامير، في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الخميس، إن عملية فرز الأصوات جارية، "ومن شأننا أن نوصي كل شخص متابعة ما يحدث في الولايات المتحدة، فهناك عملية تجرى منظمة بصورة جيدة بغرض إحصاء الأصوات في الانتخابات وتوقعاتنا هي أنه يتعين على السلطات المسئولة عن تنفيذ العملية في الولايات المتحدة إعلان النتائج".
وأشار مامير إلى أن "التعليقات التي يتم الإدلاء بها حتى الآن هي مسئولية كل شخص معني بالأمر، وبقدر ما يهمنا، فإننا سنلتزم بأي إعلان يصدر رسميًا من السلطات الأمريكية ذات الصلة بالأمر، ونعتقد أنه يتعين على الجميع فعل الأمر ذاته".
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين بايدن، فيما تعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ 59، حيث يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.

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الاتحاد الأوروبي الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب جو بايدن

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