مظاهرات مناهضة لترامب في نيويورك (فيديو)

وكالات

خرجت مسيرات مناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة نيويورك، بالتزامن مع استمرار عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي اوشكت على الانتهاء في باقي الولايات الأمريكية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

protestors here in downtown #pittsburgh gathered by the city council building. the main message being “count every vote.” pic.twitter.com/0hYtRlK0NC