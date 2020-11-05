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وفاة المجاهد الجزائري البارز لخضر بورقعة

12:25 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
وفاة المجاهد الجزائري البارز لخضر بورقعة

لخضر بورقعة

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت عائلة المجاهد والقيادي في ثورة التحرير الجزائرية البارز، لخضر بورقعة عن وفاته اليوم الأربعاء بالعاصمة بعد صراعه مع مرض (كوفيد-19).

ويعتبر لخضر بورقعة أحد أبرز الأسماء الثورية في الجزائر، وارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالمعارضة والحراك وقد أسس مع الزعيم الثوري حسين آيت أحمد حزب "جبهة القوى الاشتراكية" المعارض عام 1963، واعتقل خلال تلك الفترة بسبب معارضته للسلطة، كما اعتقل لاحقاً في عهد بومدين وفي عهد الرئيس الشاذلي بن جديد أيضا.

كان يعدّ من أكبر منتقدي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال فترة حكمه، كما عاش آخر اعتقال له خلال فترة الحراك الشعبي، ليتم اطلاق سراحه في يناير الماضي بعد ستة أشهر من حبسه بسبب مواقفه السياسية.

لخضر بورقعة وفاة كوفيد-19 فيروس كورونا

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