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ردًا على حملة ترامب .. الإدعاء العام في ميشيجان: الانتخابات اتسمت بالشفافية

12:17 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
ردًا على حملة ترامب .. الإدعاء العام في ميشيجان: الانتخابات اتسمت بالشفافية

دونالد ترامب

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد مكتب الادعاء العام في ولاية ميشيجان الأمريكية، أن العملية الانتخابية في الولاية اتسمت بالشفافة، وذلك ردًا على حملة المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، التي أعلنت رفع دعوى قضائية للمطالبة بما وصفته بـ"فرصة حقيقية للدخول" للتمكن من مراقبة سير عملية الفرز بالولاية.

وأضاف المكتب، في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه لم يتم إخطاره بالدعوى حتى الآن في المحكمة، لكن الانتخابات تجري بصورة شفافة.

وقال ريان جارفي المتحدث باسم المدعي العام للولاية "أجريت انتخابات ميشيجان بشفافية، مع إتاحة فرصة الدخول لكل من الأحزاب السياسية والجمهور، وباستخدام نظام قوي من الضوابط والتوازنات لضمان فرز جميع بطاقات الاقتراع بشكل عادل ودقيق"، مؤكدا أن ميشيجان ستواصل دائما حماية حقوق جميع الناخبين في فرز أصواتهم.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين جو بايدن الذي اشتهر بعمله نائبًا لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ 59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.

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دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية ولاية ميشيجان

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