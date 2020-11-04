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الرئيس التونسي يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا الأزمة الليبية

10:32 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
الرئيس التونسي يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا الأزمة الليبية

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (أ ش أ)

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، هاتفيًا اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جيوسيبي كونتي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الحوار الليبي الليبي الذي ستحتضنه تونس بداية الأسبوع القادم.

وأكد الرئيس التونسي، خلال الاتصال الهاتفي، وفقًا لبيان رئاسة الجمهورية التونسية، أن الحل لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم وهو ما عمل على تحقيقه منذ حوالي سنة، مبينًا أن الاستقرار والأمن في ليبيا ينعكس بصفة إيجابية على المنطقة كلها.

من جهة أخرى، تناول الاتصال أزمة الهجرة غير الشرعية، وسبل معالجتها، حيث أكد سعيد، أن هذه العملية معقدة ويجب معالجة أسبابها لا التوقف فقط عند نتائجها، مشددًا على أن الحل يمكن أن يكون ثنائيًا، ويمكن أيضًا أن يكون متعدد الأطراف لأن تونس تواجه بدورها العديد من المشاكل المتعلقة بهذه الظاهرة.

وأضاف سعيد أن الحلول الأمنية غير قادرة على حل مشكلة الهجرة غير الشرعية، ما لم تتم معالجة أسبابها، وخاصة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الإيطالي، الصعوبات التي تجدها إيطاليا في احتواء المهاجرين غير الشرعيين وخاصة في ظل جائحة "كورونا".

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قيس سعيد الأزمة الليبية جيوسيبي كونتي

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