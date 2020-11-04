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إيطاليا تفرض حظر تجوال عام وتضع قواعد للإغلاق في الأقاليم

10:21 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
إيطاليا تفرض حظر تجوال عام وتضع قواعد للإغلاق في الأقاليم

روما - (د ب أ)

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، مجموعة جديدة من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك حظر تجول على مستوى البلاد وقواعد أكثر صرامة للمناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة.

وتسري الأحكام من الخميس حتى الثالث من ديسمبر.

وإلى جانب حظر التجول من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحا، تشمل القيود الجديدة على مستوى البلاد إغلاق المتاحف، والددراسة عبر الإنترنت للمدارس الثانوية والجامعات، وتقليل عدد ركاب النقل العام، وإغلاق مراكز التسوق في عطلة نهاية الأسبوع.

وينص المرسوم الذي وقعه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على خطوات إضافية للمناطق المعروفة بشكل غير رسمي بالتصنيف "البرتقالي" و "الأحمر"، التي تمثل خطورة أكبر من حيث تفشي الإصابات.

وفي المناطق "البرتقالية"، من المقرر أن يتم إغلاق الحانات والمطاعم، ولن يتم السماح للأشخاص بدخول المناطق أو مغادرتها أو السفر بينها، إلا لأسباب منطقية، مثل العمل.

وفي المناطق "الحمراء"، سيتم بالإضافة إلى تلك الإجراءات إغلاق المتاجر باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والأدوية والسلع الضرورية الأخرى. وسيتم توسيع مدى التعلم عن بعد ليشمل الصفين الدراسيين المتوسطين قبل المرحلة الثانوية.

وتفاقمت أزمة فيروس كورونا في إيطاليا الشهر الماضي، حيث وصلت أعداد الإصابة اليومية إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 32 ألفا في 31 أكتوبر. وانخفض العدد إلى 28 ألفا و 244 حالة أمس الثلاثاء وارتفع إلى 30 ألفا و550 اليوم الأربعاء.

إيطاليا حظر التجوال الاغلاق فيروس كورونا

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