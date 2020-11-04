رئيس وزراء إثيوبيا: الجيش صد هجوم حكومة تيجراى وسيطر على مواقع هامة

أديس أبابا - (د ب ا)

أعلن آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، نجاح قوات جيش فى صد هجمات حكومة إقليم تيجراى في شمال البلاد.

وكان آبى أحمد قد أعلن فى وقت سابق اليوم أنه بصدد إرسال جنود إلى تيجراى بعد تعرض قاعدة عسكرية للهجوم من جانب جبهة تحرير شعب تيجراي، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أهلية.

وفى كلمة وجهها إلى الأمة نقلتها وسائل الإعلام الرسمية مساء اليوم، قال آبى: "لم يكتف الجيش بصد الهجمات، بل نجح فى السيطرة على مواقع هامة ورئيسية".

ولم يذكر آبى أحمد وقوع خسائر بشرية، أو ما إذا كانت الحكومة سوف" تقوم بتنفيذ عمليات أخرى خلال الأيام القادمة".

وعلى مدى الساعات الماضية، تصاعدت حدة التوترات بين حكومة أديس أبابا وحكومة إقليم تيجراى المعارضة، بعد خطوات وُصِفت بأنها "تهدد سيادة البلاد" وتمضي بها نحو حرب أهلية، ما دفع إلى رد عسكري فيدرالي مُضاد، لم تُعرف طبيعته، وإعلان الطوارئ بالإقليم الواقع شمالي إثيوبيا على حدود إريتريا والسودان.

يعد هذا أحدث فصل في مسلسل النزاعات بين المسؤولين في تيجراي والحكومة الاتحادية في أديس أبابا، بعد تحدّيهم إيّاها ومُضيّهم في إجراء الانتخابات الإقليمية في سبتمبر.