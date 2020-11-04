رئيس المكسيك: اقتصادنا لم يتأثر بالانتخابات الأمريكية

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد المكسيكي لا يتأثر بالانتخابات الأمريكية الحالية، رغم تذبذب قيمة البيزو المكسيكي أمام الدولار منذ بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت أمس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر البيزو في تعاملات الصباح بنسبة 2ر0 في المئة.

وقال لوبيز أوبرادور إنه يفضل استمرار فرز وحصر الأصوات في الانتخابات الأمريكية كما جرت العادة، مضيفا أن هذه العملة "ستستغرق المزيد من الوقت" قبل إعلان نتيجة الانتخابات.