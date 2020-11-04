الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة من قبضة الحوثيين

صنعاء - (د ب أ)

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال موقع الجيش "سبتمبر نت": "إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تمكنت من تحرير وتأمين مواقع مهمة شمال معسكر الخنجر الاستراتيجي شرقي مدينة الحزم، مركز المحافظة".

ونقل الموقع عن العميد هيكل حنتف، قائد المحور الشمالي، بحرس الحدود، قوله: "إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة تمكنت من تحرير وتأمين مواقع خليف الأوعال، وشعب الدشيوان، وشعب الدقيقة، ذات الأهمية الاستراتيجية شمالي معسكر الخنجر، بعد معارك عنيفة مع المليشيات الحوثية، المدعومة من إيران".

وأشار حنتف إلى أن المعارك العسكرية والضربات الجوية، أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر المليشيا، وجرح آخرين، فيما تم إعطاب وتدمير عربات وآليات ومعدات قتالية تابعة للمليشيات.

وأكد القائد العسكري، أن الجيش يواصل تقدمه ويحقق انتصارات نوعية في محاور محافظة الجوف، وسط هزائم وخسائر كبيرة للمليشيات الحوثية في عتادها والأرواح.

وكانت قوات الجيش الحكومي قد استعادت الشهر الماضي السيطرة على معسكر الخنجر الإستراتيجي، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

وتشهد محافظة الجوف معارك متقطعة بين الطرفين منذ أشهر، ويتقاسم الجيش اليمني والحوثيين السيطرة على المحافظة المحاذية للحدود السعودية.