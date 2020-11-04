محمد بن زايد والرئيس السيسي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة
وكالات
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون بين البلدين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يحقق تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه خلال المكالمة الهاتفية استعرض ولي عهد أبو ظبي والرئيس المصري تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى المستجدات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات والأزمات التي تواجهها.
وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بشأن العديد من القضايا والموضوعات المشتركة بما يعزز العلاقات الأخوية ويحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية للمنطقة وشعوبها.
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