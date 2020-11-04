السودان: فشل مفاوضات سد النهضة وإعادة الملف للاتحاد الأفريقي

وكالات

أعلنت وزارة الري والموارد المائية في السودان، مساء اليوم الأربعاء، ‏انهاء الجولة الحالية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، واتفق وزراء الموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا على انهاء هذه الجولة من المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي وإعادة الملف للاتحاد الأفريقي.

‏وأكد الدكتور ياسر عباس وزير الري السوداني، أن القضايا الفنية والقانونية العالقة محدودة و يمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسة لدي كل الأطراف.

‏وأشار إلى أن السودان لا يمكنه أن يتفاوض بلا نهاية ولابد أن يضمن سلامة منشئآته المائية خاصة وأن بحيرة خزان الرصيرص لا تبعد سوي خمسة عشر كيلومترا عن سد النهضة.