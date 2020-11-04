السودان: فشل مفاوضات سد النهضة وإعادة الملف للاتحاد الأفريقي
وكالات
أعلنت وزارة الري والموارد المائية في السودان، مساء اليوم الأربعاء، انهاء الجولة الحالية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، واتفق وزراء الموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا على انهاء هذه الجولة من المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي وإعادة الملف للاتحاد الأفريقي.
وأكد الدكتور ياسر عباس وزير الري السوداني، أن القضايا الفنية والقانونية العالقة محدودة و يمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسة لدي كل الأطراف.
وأشار إلى أن السودان لا يمكنه أن يتفاوض بلا نهاية ولابد أن يضمن سلامة منشئآته المائية خاصة وأن بحيرة خزان الرصيرص لا تبعد سوي خمسة عشر كيلومترا عن سد النهضة.
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