الداخلية النمساوية: منفذ هجوم فيينا كان يعمل بمفرده

فيينا - (د ب أ)

صرح وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بأن تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن منفذ هجوم فيينا مساء أول أمس الاثنين، كان يعمل بمفرده.

وأوضح نيهامر، أن فحص أكثر من 20 ألف مقطع فيديو مقدمة من شهود عيان وكاميرات مراقبة، أكد نظرية الجاني الواحد " وقد بدا واضحا في الوقت نفسه مدى الوحشية والقسوة التي تعامل بها الجاني".

وكان قد تم إلقاء القبض مؤقتا على 14 شخصًا مشتبها بهم من معارف منفذ الهجوم 20 عامًا، في الساعات التي أعقبت الهجوم.

وكانت الشرطة النمساوية قتلت منفذ الهجوم الذي يحمل جنسيتي مقدونيا الشمالية والنمسا.

وأضاف نيهامر أن المقبوض عليهم تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا وأنهم ينحدرون من اصول مهاجرة وبعضهم ليسوا مواطنين نمساويين.

كان الجاني قد لفت انتباه الشرطة السلوفاكية بمحاولته شراء ذخيرة، وأكد نيهامر أن الجانب السلوفاكي أبلغ الجانب النمساوي بهذا الأمر " وربما حدث خطأ هنا فيما يتعلق بالخطوات اللاحقة في الاتصالات"، مشيرًا إلى أن لجنة تحقيق مستقلة ستعمل على توضيح هذا الأمر.

كان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في العاصمة النمساوية أول أمس الاثنين وخلف أربعة قتلى،من بينهم منفذ الهجوم، وأكثر من عشرين جريحًا.