رئيس فريق لقاح أوكسفورد: فرصة ضئيلة لطرح اللقاح قبل عيد الميلاد

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

صرح أندرو بولارد رئيس فريق التجارب على اللقاح الذي تطوره جامعة أوكسفورد ضد فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، بأن هناك فرصة ضئيلة لطرح اللقاح وتلقيح الجمهور به قبل عيد الميلاد.

وقال بولارد - في جلسة استماع مشتركة للجنتين العلمية والصحية في مجلس العموم البريطاني، حسبما أوردته صحيفة "الجادريان" البريطانية، في نسختها الإلكترونية اليوم - "أعتقد أن هناك فرصة ضئيلة لتحقيق ذلك.. ومن الصعب للغاية الإجابة على هذا السؤال، إذ لم ينظر فريق أكسفورد، الذي يعمل على اللقاح مع شركة الأدوية "أسترازينيكا"، حتى الآن في أي نتائج لمعرفة ما إذا كان اللقاح فعال وسيحمي الأشخاص من الفيروس أو يمنع إصابتهم بأعراض خطيرة".

ومع ذلك، قال بولارد "متفائل بأننا قد نصل إلى تلك النقطة قبل نهاية هذا العام لنقوم بإجراء تحليل".. ولفتت الصحيفة إلى أن الفريق سيكون عليه بعد ذلك تقديم بياناته إلى السلطات التنظيمية.

وأضاف الصحيفة "نحتاج للغاية إلى حدوث ذلك، لذلك هناك فحص دقيق جدا لكل ما تم القيام به في التجارب السريرية للنظر في سلامتها وجودة البيانات والتحقق من صحة النتائج، وبعد ذلك ستأتي القرارات بشأن من سيحصل على اللقاح وكيف سيتم نشره".

جدير بالذكر أن التجارب السريرية، التي تجريها جامعة أوكسفورد، هي واحدة من بين تجارب كثيرة حول العالم من أجل التوصل للقاحات مضادة للفيروس المسبب لمرض (كوفيد-19).