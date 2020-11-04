أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

وزير فرنسي: نتيجة الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على التجارة مع أوروبا

06:15 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
وزير فرنسي: نتيجة الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على التجارة مع أوروبا

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير

فرنسا - (أ ش أ)

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الأربعاء، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن يكون لها تأثير يذكر على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف الوزير الفرنسي، في تصريح نقله راديو فرنسا الدولي: "إنه من غير المرجح أن تتخلى واشنطن عن مواقفها سواء فاز دونالد ترامب أم خسر".

وتابع "دعونا لا نخدع أنفسنا، الولايات المتحدة لم تكن شريكا ودودا للدول الأوروبية منذ عدة سنوات، وسواء تم انتخاب جو بايدن أو دونالد ترامب من قبل الأمريكيين، لا شيء يغير هذه الحقيقة الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن القارة الأمريكية فصلت نفسها عن القارة الأوروبية.

جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية فرضت تعريفات جمركية بمليارات الدولارات على الواردات الأوروبية على مدى السنوات الأربع الماضية، بعدما أكد ترامب وجود عوائق غير عادلة ضد الشركات الأمريكية التي تحاول المنافسة في أسواق القارة.

هذا المحتوى من

برونو لومير الانتخابات الأمريكية الاقتصاد الفرنسي

الخبر التالى:

ميتشجن تسجل رقمًا قياسيًا في الإقبال على التصويت بانتخابات الرئاسة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة الإصابات والوفيات بهذا المعدل.. الصحة تكشف نموذج تنبؤ كورونا حال عدم الالتزام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا