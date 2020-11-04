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حملة بايدن: كلمة مرتقبة لمرشحنا الليلة

06:07 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
حملة بايدن: كلمة مرتقبة لمرشحنا الليلة

جو بايدن

وكالات
‏أكدت حملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، أن لديها دعم كبير في صفوف الأمريكيين من أصول لاتينية.
وتابعت الحملة في مؤتمر صحفي نقلته فضائية "سكاي نيوز" عربية، ‏أنها لم تتواصل بشكل مباشر مع حملة ترامب وتقوم بواجباتنا حتى اللحظة الأخيرة.
وأكدت الحملة أن مرشحها الديمقراطي سيلقي كلمة للشعب الأمريكي مساء اليوم الأربعاء.

الحزب الديمقراطي جو بايدن الانتخابات الأمريكية

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