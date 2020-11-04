حملة بايدن: كلمة مرتقبة لمرشحنا الليلة

وكالات

‏أكدت حملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، أن لديها دعم كبير في صفوف الأمريكيين من أصول لاتينية.

وتابعت الحملة في مؤتمر صحفي نقلته فضائية "سكاي نيوز" عربية، ‏أنها لم تتواصل بشكل مباشر مع حملة ترامب وتقوم بواجباتنا حتى اللحظة الأخيرة.

وأكدت الحملة أن مرشحها الديمقراطي سيلقي كلمة للشعب الأمريكي مساء اليوم الأربعاء.