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بينهم أفغان.. مواطنون من 7 دول بين ضحايا هجوم فيينا

04:22 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
بينهم أفغان.. مواطنون من 7 دول بين ضحايا هجوم فيينا

عناصر من الشرطة النمساوية في شوارع فيينا بعد الهجو

فيينا- (د ب أ):

ذكرت إدارة شرطة فيينا أن نمساويين اثنين وألماني ومقدوني شمالي، قتلوا في الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا يوم الاثنين.

أما المصابون الذين يبلغ عددهم 23 شخصا، فمعظمهم نمساويون، وبينهم أيضا مواطنون من ألمانيا وسلوفاكيا والبوسنة والهرسك ولوكسمبورج وأفغانستان.

ومازال ثلاثة مصابين يتلقون العلاج داخل العناية المركزة، لكن حالتهم مستقرة، طبقا لمستشفيات مدينة فيينا.

وكان منفذ الهجوم، كوجتيم فيض الله، قتل أربعة أشخاص وأصاب أكثر من 20 آخرين بالرصاص في فيينا مساء الاثنين، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وترديه قتيلا.

شوارع فيينا هجوم فيينا النمسا

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