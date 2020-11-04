بينهم أفغان.. مواطنون من 7 دول بين ضحايا هجوم فيينا
فيينا- (د ب أ):
ذكرت إدارة شرطة فيينا أن نمساويين اثنين وألماني ومقدوني شمالي، قتلوا في الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا يوم الاثنين.
أما المصابون الذين يبلغ عددهم 23 شخصا، فمعظمهم نمساويون، وبينهم أيضا مواطنون من ألمانيا وسلوفاكيا والبوسنة والهرسك ولوكسمبورج وأفغانستان.
ومازال ثلاثة مصابين يتلقون العلاج داخل العناية المركزة، لكن حالتهم مستقرة، طبقا لمستشفيات مدينة فيينا.
وكان منفذ الهجوم، كوجتيم فيض الله، قتل أربعة أشخاص وأصاب أكثر من 20 آخرين بالرصاص في فيينا مساء الاثنين، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وترديه قتيلا.
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