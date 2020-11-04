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علم جديد لولاية ميسيسيبي بعد الانتخابات الأمريكية

04:19 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
علم جديد لولاية ميسيسيبي بعد الانتخابات الأمريكية

علم جديد لولاية ميسيسيبي

واشنطن- (د ب أ):

تحصل ولاية ماجنوليا (ميسيسيبي) قريبا علم يطابق اسمها، حيث وافق الناخبون في الولاية على تصميم جديد في استفتاء خلال انتخابات أمس الثلاثاء، وهي خطوة أخرى نحو استبدال علم الولاية القديم ذي الطابع الكونفدرالي.

وسوف يحتوي العلم الجديد، وفقا لصحيفة "كلاريون ليدجر" التي تصدر في مدينة جاكسون في ولاية ميسيسيبي الواقعة جنوبى الولايات المتحدة، على شجرة ماجنوليا على خلفية بالألوان الأزرق والأحمر والذهبي. ولن يصبح العلم رسميا إلا العام المقبل، على افتراض أن يصادق نواب البرلمان على نتيجة الاستفتاء ويصدرون قانونا لهذا الغرض.

وأطلقت الولاية مسابقة لإعادة تصميم علمها في يوليو.

وحصل مشروع قانون لاستبدال العلم السابق على دعم من الحزبين في المجلس التشريعي في ولاية ميسيسيبي بعد وفاة جورج فلويد - الذي تم خنقه حتى الموت في مايو من جانب الشرطة، مما أثار ضجة على الصعيد الوطني حول العرق ووحشية الشرطة.

وكان العلم السابق، الذي تم تبنيه في عام 1894، يضم مربعا به شعار الكونفدرالية في الزاوية العلوية اليسرى.

وكان هذا هو آخر علم لولاية في الولايات المتحدة يحمل شعار الكونفدرالية المؤيدة للعبودية.ولا تزال شعبية العلم المستمرة تلقي بثقلها على العلاقات العرقية في أمريكا، حيث يقول أنصارها إنها علامة على تراثهم الجنوبي، بينما يقول المنتقدون إنها موافقة ضمنية على تاريخ العنصرية الأمريكي.

ولاية ميسيسيبي علم ولاية ميسيسيبي الانتخابات الأمريكية

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