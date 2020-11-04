نتائج الانتخابات الأمريكية: هل حقا يؤدي التصويت عبر البريد إلى تزوير في الانتخابات؟

واشنطن- (بي بي سي):

توجس الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مرارا من التصويت عبر البريد، ذلك أنه وعلى حد رأيه، يؤدي إلى عمليات تزوير أو نتائج غير دقيقة، لكن هل هناك أدلة على ما قاله؟

إذا ما قمنا بالنظر في الأدلة المتوفرة في هذا الشأن، فسنجد، وحسب فريق تقصي الحقائق في بي بي سي، أن حالات تزوير قليلة جداً حدثت في التصويت عبر البريد.

ويقول منتقدو هذه الطريقة إن الناس يمكن أن يصوتوا أكثر من مرة؛ أولا عن طريق الإقتراع الغيابي (التصويت عبر البريد) ثم الحضور شخصيا للتصويت.

ولكن لا يوجد دليل على انتشار التزوير على نطاق واسع في البلاد، وفقاً للعديد من الدراسات على المستوى الفيدرالي عموما أو مستوى كل ولاية على حدة على مر السنين.

ووفقا لما أظهرته هذه الدراسات، فإن حالات التزوير الانتخابي في الولايات المتحدة نادرة جدًا ولا تعدو سوى أن تكون حالات قليلة معزولة.

وأظهرت واحدة من الدراسات المذكورة أن نسبة التزوير الذي ربما شاب بوجه عام تاريخ الانتخابات الأمريكية غير مذكورة وتقل عن 0.0009٪ في ظل وجود ضوابط محكمة عند استخدام الناخبين لآلية البريد في التصويت وضمانات بأنها تطبق بطريقة واحدة وبنظام على الجميع لجعلها آمنة ومأمونة.

وتشمل هذه الضوابط التأكد من عدم وقوع أي حالة انتحال لهويات الناخبين مع تحقق السلطات من أن بطاقات الاقتراع جاءت من العناوين المسجلة للناخبين وطلبها منهم التوقيع على الظروف البريدية والتأكد من عدم سرقة بطاقات وأوراق الاقتراع التي توزع على الناخبين قبل إعادة إرسالها عبر البريد.