أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

الانتخابات الأمريكية : نسبة المشاركة هذا العام قد تصبح الأعلى خلال ما يزيد عن قرن

04:13 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
الانتخابات الأمريكية : نسبة المشاركة هذا العام قد تصبح الأعلى خلال ما يزيد عن قرن

التصويت في الانتخابات الأمريكية

واشنطن- (أ ش أ):

أشارت تقديرات إحصائية أمريكية اليوم الأربعاء إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية هذا العام في طريقها لأن تكون الأعلى خلال ما يزيد على قرن.

وقدرت شركة "إديسون ريسيرش" للأبحاث -بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في نسختها الإلكترونية- أنه تم الإدلاء بأكثر من 157 مليون بطاقة اقتراع على منصب الرئيس، وهو ما يمثل نسبة مشاركة تبلغ 65,7 % بين الناخبين المؤهلين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يمثل ارتفاعا حادا عن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 والبالغة 60,1 %، موضحا أنها ستكون الأعلى منذ عام 1908، عندما أدلى 65,7 % من الناخبين المؤهلين بأصواتهم، وكان ذلك قبل إقرار التعديل الدستوري التاسع عشر الذي ضمن للمرأة حق التصويت.

ويأتي الارتفاع المفاجئ هذا العام في أعقاب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس لعام 2018 والتي شارك فيها 50 % من الناخبين المؤهلين ارتفاعا من 37%، وهي الأعلى خلال ما يزيد عن قرن،وذلك وفقا للصحيفة.

هذا المحتوى من

الانتخابات الأمريكية شركة إديسون ريسيرش دونالد ترامب جو بايدن

الخبر التالى:

هجوم عسكري وقطع للإنترنت و6 أشهر طوارئ.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة الإصابات والوفيات بهذا المعدل.. الصحة تكشف نموذج تنبؤ كورونا حال عدم الالتزام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا