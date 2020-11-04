المبعوث الأممي الخاص بسوريا يصل إلى القاهرة

القاهرة- (د ب أ):

وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، جير بيدرسون، إلى القاهرة، الأربعاء، قادما من تركيا فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام.

ويلتقي بيدرسون خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، بينهم سامح شكري، وزير الخارجية، لبحث خلالها آخر التطورات على الساحة السورية.

كان بيدرسون أجرى اتصالا هاتفيا في أكتوبر الماضى مع الوزير شكري للتشاور بشأن مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، حيث تطرقا حينها إلى سُبل دفع التسوية السياسية للأزمة السورية.

وأكد الوزير شكري آنذاك على موقف مصر الداعم لحل الأزمة السورية بما يحفظ وحدة سورية واستقلال قراراها الوطني، وذلك على ضوء تواصل القاهرة مع أطياف المعارضة السورية المعتدلة، وبما يضمن العمل على إنهاء الصراع في سوريا.