أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

المبعوث الأممي الخاص بسوريا يصل إلى القاهرة

03:26 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
المبعوث الأممي الخاص بسوريا يصل إلى القاهرة

جير بيدرسون

القاهرة- (د ب أ):

وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، جير بيدرسون، إلى القاهرة، الأربعاء، قادما من تركيا فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام.

ويلتقي بيدرسون خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، بينهم سامح شكري، وزير الخارجية، لبحث خلالها آخر التطورات على الساحة السورية.

كان بيدرسون أجرى اتصالا هاتفيا في أكتوبر الماضى مع الوزير شكري للتشاور بشأن مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، حيث تطرقا حينها إلى سُبل دفع التسوية السياسية للأزمة السورية.

وأكد الوزير شكري آنذاك على موقف مصر الداعم لحل الأزمة السورية بما يحفظ وحدة سورية واستقلال قراراها الوطني، وذلك على ضوء تواصل القاهرة مع أطياف المعارضة السورية المعتدلة، وبما يضمن العمل على إنهاء الصراع في سوريا.

سوريا جير بيدرسون القاهرة

الخبر التالى:

هولندا تنفذ إجراءات الإغلاق للتصدي للموجة الثانية من كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة الإصابات والوفيات بهذا المعدل.. الصحة تكشف نموذج تنبؤ كورونا حال عدم الالتزام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا