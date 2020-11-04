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الشرطة ناشدت "المُغتصِب" تسليم نفسه "حفاظا على سلامته"

12:21 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
الشرطة ناشدت "المُغتصِب" تسليم نفسه "حفاظا على سلامته"

نشرت الشرطة صورة للمشتبه به في وقت سابق

لندن- (بي بي سي):

اعتقلت الشرطة في لندن رجلا (26 عاما) مشتبها به في جريمة اغتصاب، وذلك بعد تعرض فتاة في سن المراهقة لاعتداء بجنوب غرب العاصمة البريطانية.

وقبل ساعات من نبأ الاعتقال، حثت الشرطة رجلا يُدعى كاديان نيلسون (26 عاما) على تسليم نفسه "حفاظا على سلامته"، وذلك وسط تقارير عن أن مجموعات من الأشخاص تلاحقه.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت الرجل بعد اتصال هاتفي من أحد المواطنين، وأن عائلة الفتاة قد أُخطرت بالأمر.

وتلقت الشرطة صباح الثلاثاء بلاغا بمزاعم اغتصاب بمنطقة كوليرز وود.

وبعدها نشرت شرطة العاصمة البريطانية صورة للمشتبه به، وطلبت منه تسليم نفسه.

كما دعا أوين ريتشاردز، مسؤول الحماية العامة بشرطة العاصمة، أولئك الذين "يذهبون إلى عدة عناوين" في محاولة للعثور عليه إلى "العودة إلى المنزل".

وقال ريتشاردز "لا تحاولوا تنفيذ القانون بأيديكم وإلا قد ينتهي الأمر بفعل أمر تندمون عليه وربما تقعون تحت طائلة القانون".

وأظهر مقطع فيديو، تداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، في ما يبدو رجلا يقترب من فتاة من الخلف قبل أن يجبرها على الذهاب إلى شارع جانبي.

ويُمكن سماع صوت امرأة وهي تسأل الرجل عما إذا كان يعرف الفتاة.

ثم رحل الرجل من المكان، قبل سماع صوت الفتاة باكية وهي تقول "شكرا، شكرا".

وفي إشارة إلى مقطع الفيديو، قالت النائبة عن تلك المنطقة، شيفون ماكدونا، إن الفتاة كانت في طريقها إلى المدرسة عندما تعرضت للاعتداء.

وأضافت ماكدونا "من شبه المؤكد أن الشجاعة غير العادية للسيدة التي تابعتهما وصورتهما أنقذت الضحية من التعرض لمزيد من الأذى".

كما أشارت إلى أن الفيديو "قدم للشرطة دليلا مهما للغاية".

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الشرطة في لندن جريمة اغتصاب

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