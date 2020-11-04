وزير ألماني سابق يحذر من "فراغ في السلطة" حال عدم حسم انتخابات أمريكا

برلين- (د ب أ):

حذر وزير الخارجية الألماني السابق زيجمار جابريل، من حدوث فراغ في السياسة الخارجية بالولايات المتحدة حال ظلت نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية غير واضحة لفترة.

وقال جابريل، الذي يترأس حاليا جمعية "جسر الأطلسي" لتعزيز العلاقات الألمانية-الأمريكية، اليوم الأربعاء في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" إنه إذا انشغلت الولايات المتحدة بنفسها لأشهر وبدون قيادة واضحة، فسيكون ذلك "مشكلة كبيرة".

وأضاف جابريل: "هذا سوف يسعد أولئك الذين يريدون ملء الفراغ. هؤلاء هم الصين وروسيا وتركيا "، مشيرا إلى أن أوروبا لسوء الحظ أضعف من أن تفعل ذلك، موضحا أنه من الصعب جدا على العالم أن تفشل دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة عمليا، مشيرا إلى تحديات مثل احتواء جائحة كورونا أو انتشار الأسلحة النووية.

وتأسست جمعية "جسر الأطلسي" في عام 1952، وقد حددت لنفسها هدفا يتمثل في تعميق التعاون بين ألمانيا وأوروبا والولايات المتحدة. ويعمل فيها حوالي 500 ممثل من رجال الأعمال والسياسة، فضلا عن العلوم والإعلام.