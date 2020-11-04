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وزيرة الدفاع الألمانية عن الانتخابات الأمريكية: "وضع متفجر للغاية"

11:47 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
وزيرة الدفاع الألمانية عن الانتخابات الأمريكية: "وضع متفجر للغاية"

وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور

برلين- (د ب أ):

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور عن قلقها إزاء النتائج غير المحسومة حتى الآن للانتخابات الأمريكية.

وقالت الوزيرة التي تتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، الأربعاء: "المعركة من أجل شرعية النتيجة بدأت الآن. الوضع متفجر للغاية".

وفي تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف"، أشارت إلى أن الخبراء يحذرون بشدة من حدوث أزمة دستورية في الولايات المتحدة، وقالت: "وهذا أمر يجب أن يقلقنا كثيرا بوجه عام بالتأكيد."

وكان ترامب تحدث عن "تزوير" صباح اليوم الأربعاء، معلنا أنه سيذهب إلى المحكمة العليا لحماية الفوز الذي قال إنه حققه في الانتخابات.

أنيجريت كرامب-كارنباور وزيرة الدفاع الألمانية الانتخابات الأمريكية

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