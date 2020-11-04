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السيناتور الجمهوري توم تيليس يعلن فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ

07:32 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
السيناتور الجمهوري توم تيليس يعلن فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

واشنطن - (د ب أ):
أفادت محطات إذاعية محلية اليوم الأربعاء بأن السيناتور الجمهوري توم تيليس أعلن فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية نورث كارولينا.
ويزيد احتفاظ تيليس بمقعده من صعوبة فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
وتعد هذه الولاية حاسمة في السباق الرئاسي، ويتقدم فيها حتى الآن المرشح الجمهوري دونالد ترامب ، لكن وسائل إعلام أمريكية كبرى قالت إن السباق لم يحسم بعد.

انتخابات مجلس الشيوخ توم تيليس الحزب الجمهوري نورث كارولينا

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