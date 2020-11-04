السيناتور الجمهوري توم تيليس يعلن فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ

واشنطن - (د ب أ):

أفادت محطات إذاعية محلية اليوم الأربعاء بأن السيناتور الجمهوري توم تيليس أعلن فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية نورث كارولينا.

ويزيد احتفاظ تيليس بمقعده من صعوبة فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس الشيوخ.

وتعد هذه الولاية حاسمة في السباق الرئاسي، ويتقدم فيها حتى الآن المرشح الجمهوري دونالد ترامب ، لكن وسائل إعلام أمريكية كبرى قالت إن السباق لم يحسم بعد.