الانتخابات الأمريكية.. ترامب يفوز بولاية أوهايو

واشنطن - (د ب أ):

أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية بفوز المرشح الجمهوري، الرئيس الحالي دونالد ترامب بولاية أوهايو التي لديها 18 صوتا في المجمع الانتخابي.

وأظهرت نتائج أولية لوسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي دونالد ترامب بـ 17 ولاية حتى الآن، مقابل فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بـ 16 ولاية إلى جانب مقاطعة كولومبيا حتى الآن.

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فاز ترامب في ولايات: ساوث كارولينا وويست فرجينيا وإيداهو وكنتاكي وتينيسي وألاباما ومسيسيبي ولويزيانا وأركانسو وميزوري وأوكلاهوما وكنساس ونبراسكا وساوث داكوتا ونورث داكوتا ووايومينج ويوتا. وأوضحت أن بايدن فاز بولايات: فيرمونت ونيوهامبشير وماساتشوستس ورود آيلاند وكونيتيكت ونيويورك ونيوجيرسي وديلاوير وماريلاند وفرجينيا وإلينوي وكولورادو ونيو مكسيكو وواشنطن وأوريجون وكاليفورنيا إلى جانب مقاطعة كولومبيا. وحصل بايدن بذلك على 209 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل حصول ترامب على 118، بحسب بلومبرج حتى الآن.