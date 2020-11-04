نتائج أولية: ترامب يفوز بولاية فلوريدا الحاسمة
06:50 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
واشنطن - (د ب أ):
أظهرت نتائج أولية لوسائل إعلام أمريكية أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز في ولاية فلوريدا ، إحدى الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
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