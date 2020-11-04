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نتائج أولية: ترامب يفوز بولاية فلوريدا الحاسمة

06:50 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
نتائج أولية: ترامب يفوز بولاية فلوريدا الحاسمة

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):
أظهرت نتائج أولية لوسائل إعلام أمريكية أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز في ولاية فلوريدا ، إحدى الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

دونالد ترامب فلوريدا الانتخابات الرئاسية الأمريكية نتائج أولية المرشح الجمهوري

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