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نتائج أولية: ترامب يفوز في ولاية جديدة وبايدن يتقدم في "الولاية الحاسمة"

02:39 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
نتائج أولية: ترامب يفوز في ولاية جديدة وبايدن يتقدم في "الولاية الحاسمة"

دونالد ترامب

فاز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بولاية ويست فيرجينيا، فيما تقدم منافسه الديمقراطي، جو بايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة، بعد فرز 43% من الأصوات، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة أسوشيتيد برس اعتمادًا على نتائج أولية.
واستعاد بايدن، تقدمه على الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا بعد فرز 43 بالمئة من الأصوات، ليحصل على 29 صوتًا.
وبعد فرز 43 بالمئة من الأصوات حصل بايدن على 50.2 بالمئة مقابل 49 بالمئة لترامب.
وتشير معظم التوقعات إلى أن ترامب سيحتاج إلى الفوز بولاية فلوريدا لإعادة انتخابه.
دونالد ترامب جو بايدن فلوريدا كارولينا الشمالية انتخابات الرئاسة الأمريكية

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