نتائج أولية: ترامب يفوز في ولايتي كنتاكي وإنديانا وبايدن يهزمه في فيرمونت

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، وفقًا لنتائج أولية، فوز رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، في ولايتي كنتاكي وإنديانا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن منافس ترامب، جو بايدن، فاز في ولاية فيرمونت.

وقال ترامب، إن وضعه الحالي في الانتخابات الرئاسية جيد للغاية في عموم الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لتغريدة على "تويتر".

وكانت إليسا فرح مديرة لمكتب التواصل الاستراتيجي في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، قالت إن الرئيس ترامب سيتابع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية من الجناح الشرقي في البيت الأبيض، مع كبار مساعديه، حسبكا ذكرت "سي إن إن".

وأكدت أن الحضور سيخضعون لفحص لدرجات الحرارة، مشيرة إلى أنه سيشارك ترامب في متابعة نتائج الانتخابات عائلته وكبار مساعديه.

قال فرح إن البيت الأبيض يتوقع بعض التأخير في النتائج خاصة في ولاية بنسلفانيا.