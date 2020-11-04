أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

فوز ترامب بولاية إنديانا في الانتخابات الرئاسية

02:17 ص الأربعاء 04 نوفمبر 2020
فوز ترامب بولاية إنديانا في الانتخابات الرئاسية

download

إفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، فاز على منافسه جو بايدن، في نتائج ولاية إنديانا.
وقال ترامب، إن وضعه الحالي في الانتخابات الرئاسية جيد للغاية في عموم الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لتغريدة على "تويتر".
وكانت إليسا فرح مديرة لمكتب التواصل الاستراتيجي في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، قالت إن الرئيس ترامب سيتابع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية من الجناح الشرقي في البيت الأبيض، مع كبار مساعديه، حسبكا ذكرت "سي إن إن".
وأكدت أن الحضور سيخضعون لفحص لدرجات الحرارة، مشيرة إلى أنه سيشارك ترامب في متابعة نتائج الانتخابات عائلته وكبار مساعديه.
قال فرح إن البيت الأبيض يتوقع بعض التأخير في النتائج خاصة في ولاية بنسلفانيا.

دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية ولاية إنديانا الولايات المتحدة البيت الأبيض

الخبر التالى:

نتائج أولية: ترامب يفوز في ولايتي كنتاكي وإنديانا وبايدن يهزمه في فيرمونت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الارتفاع مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا