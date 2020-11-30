الجزائر تدين هجوما إرهابيا ضد مزارعين شمال شرقي نيجيريا
الجزائر - (أ ش أ):
أدانت الجزائر اليوم بشدة الهجوم الإرهابي ضد مزارعين عزل في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، والذي خلف العشرات من القتلى والجرحى والمفقودين.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان اليوم الاثنين "إذ تتقدم الجزائر بصادق العزاء والمواساة لعائلات الضحايا وللحكومة النيجيرية والشعب النيجيري الشقيق، فإنها تجدد تضامنها الكامل و وقوفها إلى جانب الحكومة النيجيرية في كل ما تتخذه من إجراءات للقضاء على الجماعات الإرهابية".
وأضاف البيان أن الجزائر تؤكد التزامها بمكافحة الإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي لدحر هذه الآفة المنافية للقيم الإنسانية.
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