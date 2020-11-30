أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الجزائر تدين هجوما إرهابيا ضد مزارعين شمال شرقي نيجيريا

10:55 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
الجزائر تدين هجوما إرهابيا ضد مزارعين شمال شرقي نيجيريا

وزارة الخارجية الجزائر

الجزائر - (أ ش أ):
أدانت الجزائر اليوم بشدة الهجوم الإرهابي ضد مزارعين عزل في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، والذي خلف العشرات من القتلى والجرحى والمفقودين.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان اليوم الاثنين "إذ تتقدم الجزائر بصادق العزاء والمواساة لعائلات الضحايا وللحكومة النيجيرية والشعب النيجيري الشقيق، فإنها تجدد تضامنها الكامل و وقوفها إلى جانب الحكومة النيجيرية في كل ما تتخذه من إجراءات للقضاء على الجماعات الإرهابية".
وأضاف البيان أن الجزائر تؤكد التزامها بمكافحة الإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي لدحر هذه الآفة المنافية للقيم الإنسانية.

هذا المحتوى من

الجزائر الإرهاب نيجيريا

الخبر التالى:

أذربيجان: دخلنا إقليمًا ثالثًا سلمته أرمينيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصادر: القبض على سلمى الشيمي والمصور و6 إداريين في واقعة "فوتوسيشن سقارة"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا