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"العربية": مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني قرب الحدود السورية

08:41 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
"العربية": مقتل قيادي بالحرس الثوري الإيراني قرب الحدود السورية

الحرس الثوري الإيراني

وكالات

ذكرت مصادر عراقية، مساء اليوم الاثنين، أن قياديًا بالحرس الثوري الإيراني، يدعى مسلم شهدان، قتل قرب الحدود العراقية السورية، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت المصادر، وفقًا لموقع "العربية" السعودي، إنه قتل معه 3 من مرافقيه بعد عبورهم منفذ القائم بين العراق وسوريا.

وقُتل القائد بالحرس الثوري بطائرة مسيرة بعد عبوره منفذ القائم مع سوريا، مشيرة إلى أن عملية الاستهداف تمت في وقت متأخر من أمس الأحد.

وقُتل مع القيادي في الحرس الثوري الإيراني 3 مرافقين بعد عبورهم منفذ القائم على الحدود السورية.

وفي وقت سابق، اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران، علي شمخاني، اليوم الاثنين، أن عملية قتل العالم النووي محسن فخري زادة تمت بـ"أسلوب جديد بالكامل واحترافي"، متهمًا منظمة "مجاهدي خلق" المحظورة وإسرائيل بالوقوف وراءها. وكشف المسؤول الإيراني أن فخري زادة كان مهددًا بالاغتيال "منذ عشرين عامًا" وفشلت سابقًا محاولات لاستهدافه، لكن "هذه المرة نجح العدو في هدفه"، بحسب تعبيره.

وتحاول السلطات الإيرانية فهم حيثيات الهجوم الذي قتل فيه العالم النووي محسن فخري زادة، إلا أن العملية يبدو أنها كانت "معقدة"، حسب قول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران علي شمخاني الإثنين، وبأنها نفذت بأسلوب "جديد بالكامل".

وأوضح شمخاني أن الاغتيال الذي نفذ قرب طهران، كان عبارة عن "عملية معقدة استخدمت فيها أجهزة إلكترونية، ولم يكن ثمة أي شخص في المكان"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن ذلك. وأضاف "استخدم العدو أسلوبًا جديدًا بالكامل، واحترافيًا".

وأتت تصريحات شمخاني في مقابلات مصورة نشرها التلفزيون الرسمي ووكالة "فارس" للأنباء، على هامش مراسم تشييع فخري زادة التي أقيمت في طهران.

الحرس الثوري الإيراني مسلم شهدان سوريا

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