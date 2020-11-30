الرئاسة الجزائرية: تبون تماثل للشفاء وسيعود إلى أرض الوطن خلال أيام

وكالات

أكدت رئاسة الجمهورية الجزائرية، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد المجيد تبون، يتماثل للشفاء وسيعود إلى أرض الجزائر بعد رحلة علاج قضاها في ألمانيا، في الأيام القادمة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن بيان لرئاسة الجزائر، قوله: "امتثالاً لتوصيات الفريق الطبي، يواصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ما تبقى من فترة النقاهة، بعد مغادرته المستشفى المتخصص بألمانيا، ويطمئن الرئيس، الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء، وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة بحول الله".

وفي بيان صدر في 24 أكتوبر اكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان أنّ تبون دخل "طوعيًا" في حجر لخمسة أيّام عقب الاشتباه في إصابة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا المستجد.

وفي 28 أكتوبر، أشارت الرئاسة إلى أنّه نُقل إلى ألمانيا "لإجراء فحوص طبية معمقة، بناء على توصية الطاقم الطبي".