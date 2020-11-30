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بومبيو يدعو آبي أحمد إلى وقف المعارك في تيجراي

08:36 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
بومبيو يدعو آبي أحمد إلى وقف المعارك في تيجراي

مايك بومبيو

وكالات

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى وقف تام للمعارك المندلعة في إقليم تيجراي، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن آبي، أنه يتمّ تعقّب قادة إقليم تيجراي المتمردين الفارين وأنهم في مرمى نيران الجيش الفدرالي الإثيوبي، وذلك بعد أقلّ من 48 ساعة على نصر عسكري أعلنته حكومته في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد.

وأرسل آبي الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019، الجيش إلى تيجراي في الرابع من نوفمبر بهدف استبدال السلطات المحلية التابعة لـ"جبهة تحرير شعب تيجراي" بـ"هيئات شرعية"، بعد أن تحدّت الجبهة على مدى أشهر سلطة الحكومة المركزية.

ولم يكف التوتر عن التصاعد بين جبهة تحرير شعب تيجراي وآبي منذ أن أصبح هذا الأخير رئيسًا للوزراء عام 2018 واستبعد تدريجيًا من الحكم الحزب الذي هيمن على مدى ثلاثين عامًا على الجهاز السياسي والأمني في البلاد.

وبلغ التوتر ذروته مع تنظيم في سبتمبر في تيجراي انتخابات اعتبرتها أديس أبابا "غير شرعية"، وبعدها مع شنّ قوات تيجراي هجومًا على قاعدتين عسكريتين في الإقليم، الأمر الذي تنفيه جبهة تحرير شعب تيجراي.

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إقليم تيجراي آبي أحمد

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