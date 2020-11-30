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الناتو يرحب بالتطور الإيجابي الأخير في نزاع تركيا واليونان

07:46 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
الناتو يرحب بالتطور الإيجابي الأخير في نزاع تركيا واليونان

حلف الناتو

بروكسل - (د ب أ)


رحب حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالتطور الإيجابي الأخير في النزاع بين تركيا واليونان، العضوين في الحلف، على سيادة مناطق في شرق البحر المتوسط.

وقال ينس ستولتنبرج، أمين عام الحلف، في بروكسل اليوم الاثنين إن عودة سفينة المسح التركية "أوروتش رئيس" إلى ميناء أنطاليا ستساعد في تخفيض التوترات وستسهل من تحقيق تقدم في نزع فتيل الصراع.

كانت وكالة "بلومبرج" للأنباء أفادت في وقت سابق من اليوم بأن بيانات موقع "مارين ترافيك" المتخصص في تتبع السفن أظهرت أن سفينة المسح التركية "أوروتش رئيس" عادت إلى ميناء أنطاليا جنوبي البلاد اليوم.

في الوقت نفسه، أوضح السياسي النرويجي أنه لا يزال قلقا حيال الموقف،مشيرا إلى أنه طرح مزيدا من المقترحات مؤخرًا حول كيفية تقليل مخاطر وقوع حوادث بين القوات المسلحة اليونانية والتركية.

كان انشغال الناتو بشأن النزاع المتعلق بالتنقيب التركي عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط قد تزايد في الفترة الأخيرة، وقد وقع تصادم بين سفينة حربية تركية وأخرى يونانية في أغسطس الماضي في إطار مناورات عسكرية في المنطقة، وقد بادر ستولتنبرج إلى إنشاء قناة اتصال عن طريق الناتو لتقليل مخاطر وقوع حوادث بين الجانبين وبذل مساعي من أجل منع المناورات الخطيرة.

وتتهم أثينا أنقرة بالتنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة جزر يونانية بشكل غير مشروع، وفي المقابل، ترفض الحكومة التركية هذه الاتهامات وتتبنى وجهة النظر القائلة إن المياه التي يتم فيها التنقيب تتبع الجرف القاري التركي.

حلف الناتو بروكسل اليونان تركيا

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