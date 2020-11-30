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البحرين تدين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة

07:34 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
البحرين تدين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة

محسن فخري زاده

المنامة - (د ب أ)


أدانت وزارة الخارجية في مملكة البحرين اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة في طهران، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا".
وشددت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها اليوم الاثنين، على "ضرورة تكاتف جميع الجهود لتخفيف التوتر والحؤول دون التصعيد في المنطقة وحماية الأمن والاستقرار".
وأضافت الوزارة: "أنه ونظرًا لما تمر به المنطقة فإن مملكة البحرين تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم".
كان فخري زادة قد تم اغتياله يوم الجمعة، الماضي في طهران، وتحدث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن وجود أدلة تشير إلى ضلوع إسرائيل في اغتيال العالم النووي، داعيًا المجتمع الدولي للتخلي عن سياسة "المعايير المزدوجة" وإدانة عمل "إرهاب الدولة".
من جانبه، أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن هذه الجريمة "لن تمر بلا رد".
ولم تعلق إسرائيل على الاتهام الإيراني، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عرض صورة لفخري زادة عندما كشف عما اسماه الأرشيف السري للبرنامج النووي الإيراني في مؤتمر صحفي في أبريل عام 2018.

محسن فخري زادة البحرين وزارة الخارجية في البحرين

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