بعد 87 يومًا دون إصابات.. فيتنام تسجل أول حالة إصابة محلية بكورونا

هانوي - (د ب أ)

أعلنت وسائل إعلام رسمية في فيتنام، مساء اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة محلية بفيروس كورونا في البلاد منذ 87 يومًا، بعد أن جاءت نتيجة اختبار مدرس للغة الإنجليزية في مدينة هوشي منه إيجابية.

وظهرت الحالة الجديدة بعد أن عاد مضيف جوى إلى فيتنام من اليابان. ودخل الحجر الصحي الإلزامي فور وصوله، ولكن بعد اختبارين سلبيين تم السماح له بالعزل الذاتي في المنزل.

ووفقا لتقارير إعلامية رسمية، كان الرجل يعيش بالقرب من والدته واثنين من أصدقائه خلال فترة عزله. وكان أحد هذين الصديقين هو المدرس الذي تأكدت إصابته اليوم الاثنين.

ومنذ أن خالط المضيف الجوي، أعطى المدرس دروسا في مركز للغات وذهب إلى مقاهي وصالات الغناء الكاريوكي في مدينة هوشي منه.

وتم إغلاق الأماكن التي زارها منذ ذلك الحين، في حين تم وضع جميع الأشخاص الذين تواصلوا مع المدرس في الحجر الصحي.

وشهدت فيتنام الواقعة في جنوب شرق آسيا موجة ثانية من فيروس كورونا في مدينة "دا نانج" الساحلية في شهري يوليو وأغسطس، ولكن مرت ثلاثة أشهر تقريبًا دون تسجيل أي حالات عدوى أو إصابات محلية.

وحتى اليوم الاثنين، سجلت فيتنام 1347 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب 35 حالة وفاة.