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إصابات كورونا بالجزائر تسجل 978 حالة في يوم واحد

06:42 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
إصابات كورونا بالجزائر تسجل 978 حالة في يوم واحد

فيروس كورونا في الجزائر

الجزائر - (أ ش أ):

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا المستجد بالجزائر، اليوم الاثنين، تسجيل 978 إصابة جديدة بالفيروس، و21 حالة وفاة في يوم واحد.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي "إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 83 ألفا و199 حالة إصابة، و2431 حالة وفاة".. منوها بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 53 ألفا و809 حالات، بعد شفاء 605 حالات خلال يوم واحد.

وأضاف أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 46 مصابا في العناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب كورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 32 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة.

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