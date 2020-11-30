السودان: وفد إسرائيلي زار الخرطوم الأسبوع الماضي

الخرطوم - (أ ف ب)

أكد السودان أن وفدًا إسرائيليًا أجرى زيارة "ذات طابع فني عسكري" للخرطوم الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن محادثات التطبيع "متوقفة".

ونقلت قناة "الحرة" الناطقة بالعربية ومقرها الولايات المتحدة، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد الفكي سليمان قوله إن الزيارة كانت ذات طابع فني عسكري، مشيرًا إلى أنه لم نعلن عنها في وقتها لأنها ليست زيارة كبيرة أو ذات طابع سياسي، ولذلك الحديث عنها لم يأخذ حيزا كبيرا على مستوى مجلسي السيادة والوزراء.

وأكد أن المحادثات بشأن تطبيع العلاقات "مع الجانب الإسرائيلي متوقفة، لأن هناك التزامات سياسية واقتصادية منذ النقاش الأولي لم يتم الوفاء بها". ولم يعط مزيدًا من التفاصيل بشأن هذا الموضوع.

وقد يكون ذلك مرتبطًا بواقع أن شطب السودان عن "القائمة السوداء" الأمريكية للدول المتهمة بدعم الإرهاب ليس فعلياً بعد، لأنه ينبغي الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي.

وقال الفكي إن هذا من شأنه تأخير الاتفاق الذي تم الإجماع عليه بمشاركة مجلس السيادة والوزراء، ما لم يحدث تقدم في الملف، مضيفًا أنّه لن يكون هناك جديد وربما تتوقف عملية الحوار برمتها مع الجانب الإسرائيلي بسبب هذه المعوقات.

وأعلنت إسرائيل في 23 أكتوبر أنها أرسلت في اليوم نفسه أول وفد إلى السودان منذ إبرام اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين قبل شهر.

لكن المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح قال في اليوم التالي لوكالة "فرانس برس" إن لا علم لمجلس الوزراء بزيارة الوفد الإسرائيلي ولا علم لنا بزيارة وفد سوداني إلى إسرائيل.