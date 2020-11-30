رئيس وزراء السودان يوجه بخلق شراكة فاعلة مع شركة "بوينج" الأمريكية

الخرطوم - (أ ش أ):

وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك شركة الخطوط الجوية السودانية بخلق شراكة فاعلة مع شركة "بوينج" الأمريكية لصناعة الطائرات، حتى يعود الناقل الوطني لموقعه الريادي في مقدمة شركات الطيران بالشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الاثنين، أن حمدوك التقى مع وفد من شركة "بوينج" الأمريكة لصناعة الطائرات، بحضور وزير البُنى التحتية والنقل السوداني المُكلّف المهندس هاشم ابنعوف، والقائم بالأعمال الأمريكي في السودان برايان شوكان.

وقال ابنعوف، في تصريح صحفي، "إن زيارة وفد الشركة يعتبر ترجمة عملية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، موضحا أن اللقاء تطرق لمستقبل العلاقة بين شركة "بوينج" وشركة الخطوط الجوية السودانية في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن اللقاء تناول مختلف الفرص الاستثمارية لشركة "بوينج" الأمريكية في السودان.

ومن جانبه، قال ياسر تيمو المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية إنهم وضعوا خطة لمراجعة العمل مع شركة "بوينج" الأمريكية للاستفادة من التجارب الماضية مع الشركة وفتح آفاق جديدة لطبيعة العمل مع الشركة في مجال تحديث وتطوير مختلف العمليات الجوية والأرضية لشركة "سودانير".