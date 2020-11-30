إسرائيل: افتتاح أول مدرسة يهودية في دبي العام المقبل

تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت وزارة الشتات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأنه سيجري افتتاح أول مدرسة يهودية في دبي العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتعزيز وضع الجالية اليهودية في الإمارات وذلك في أعقاب الاتفاق الأخير لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والإمارات .

وفي يونيو الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم افتتاح مدرسة تلمودية تعمل بشكل يومي لتدريس تعاليم التوراة لنحو 40 طالبًا.

وأوضحت وزارة الشتات أن الطلاب في المدرسة الجديدة سيدرسون جميع المواد التعليمية.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، فإنه من المتوقع أن يلتحق 200 تلميذ بالمدرسة في ظل توقعات بتزايد أعداد الجالية اليهودية.

وسيتم تنفيذ هذه الخطوة من خلال المنظمة المتحدة، التي تعمل نيابة عن وزارة الشتات لنشر التعليم اليهودي في جميع أنحاء العالم.

وفي سبتمبر الماضي، وقعت إسرائيل اتفاقيات مع كل من الإمارات والبحرين لتطبيع العلاقات وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة والتي يطلق عليها اتفاقيات إبراهام، في خطوة تمثل خروجًا كبيرًا عن السياسة التي لا تزال تتبعها دول عربية أخرى، التي تعهدت بعدم الاعتراف بإسرائيل أبدًا حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وتشير إحصاءات وزارة الشتات الإسرائيلية إلى أن عدد الجالية اليهودية في الإمارات يبلغ نحو 1000 شخص ومن المتوقع أن يزداد العدد في السنوات المقبلة في أعقاب إبرام هذه الاتفاقيات.