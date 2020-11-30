الجزائر تعلن استئناف الرحلات الجوية الداخلية اعتبارًا من 6 ديسمبر

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الاثنين، استئناف الرحلات الجوية الداخلية اعتبارًا من 6 ديسمبر المقبل، ضمن خطة لتخفيف القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية أن الإجراء سيشمل في البداية الرحلات الجوية بين مدن جنوب البلاد، و50 بالمئة من الرحلات المتجهة للشمال. يذكر أن الجزائر قررت تعليق رحلاتها الداخلية والدولية نهاية مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

كما تقرر فتح المساجد التي تسع لأكثر من 500 مصل، مع التشديد على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية الاحترازية.

بالمقابل تم تمديد حظر التجوال من الساعة الثامنة ليلاً حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي بـ 34 ولاية اعتبارًا من غدًا الثلاثاء ولمدة 15 يومًا.

كما تم تمديد إجراءات غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، ومد قرار غلق قاعات الرياضة وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، والمراكز الثقافية، وتعليق بعض الأنشطة التجارية اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا بالولايات الـ34 التي تعرف انتشارًا لفيروس كورونا.

وأكدت الحكومة الجزائرية على منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل مدن البلاد، ولاسيما حفلات الزواج والختان والتجمعات على مستوى الـمقابر، التي تشكل عوامل لانتشار الوباء.