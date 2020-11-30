أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الجزائر تعلن استئناف الرحلات الجوية الداخلية اعتبارًا من 6 ديسمبر

06:12 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
الجزائر تعلن استئناف الرحلات الجوية الداخلية اعتبارًا من 6 ديسمبر

الرحلات الجوية

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الاثنين، استئناف الرحلات الجوية الداخلية اعتبارًا من 6 ديسمبر المقبل، ضمن خطة لتخفيف القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية أن الإجراء سيشمل في البداية الرحلات الجوية بين مدن جنوب البلاد، و50 بالمئة من الرحلات المتجهة للشمال. يذكر أن الجزائر قررت تعليق رحلاتها الداخلية والدولية نهاية مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

كما تقرر فتح المساجد التي تسع لأكثر من 500 مصل، مع التشديد على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية الاحترازية.

بالمقابل تم تمديد حظر التجوال من الساعة الثامنة ليلاً حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي بـ 34 ولاية اعتبارًا من غدًا الثلاثاء ولمدة 15 يومًا.

كما تم تمديد إجراءات غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، ومد قرار غلق قاعات الرياضة وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، والمراكز الثقافية، وتعليق بعض الأنشطة التجارية اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا بالولايات الـ34 التي تعرف انتشارًا لفيروس كورونا.

وأكدت الحكومة الجزائرية على منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل مدن البلاد، ولاسيما حفلات الزواج والختان والتجمعات على مستوى الـمقابر، التي تشكل عوامل لانتشار الوباء.

الرحلات الجوية الجزائر الحكومة الجزائرية فيروس كورونا

الخبر التالى:

إسرائيل: افتتاح أول مدرسة يهودية في دبي العام المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدران حكوميان يكشفان حقيقة القائمة المتداولة للتغيير الوزاري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا