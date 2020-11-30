أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

ساركوزي ينفي جميع التهم الموجهة إليه في أول بيان له بشأن محاكمته بالفساد

05:54 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
ساركوزي ينفي جميع التهم الموجهة إليه في أول بيان له بشأن محاكمته بالفساد

نيكولا ساركوزي

باريس - (د ب أ)

نفى الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي، مجموعة من تهم الفساد الموجهة إليه أثناء مثوله أمام المحكمة اليوم الاثنين، وفقًا لتقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال في أول تصريح علني له حول هذا الموضوع "لا أعترف بأي من هذه التهم المخزية التي يلاحقني بها الناس منذ ست سنوات".

يشار إلى أن ساركوزي متهم بالفساد واستغلال النفوذ، إلى جانب محاميه لفترة طويلة تيري هيرزوج الذي يحاكم أيضا في القضية.، حيث تردد أن ساركوزى حاول في عام 2014 رشوة جيلبرت أزيبيرت المحامي العام السابق في محكمة النقض ، للحصول على معلومات سرية بشأن تحقيق منفصل يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.

وبدأت المحاكمة الأسبوع الماضي، لكنها توقفت في البداية عندما سعت المحكمة للحصول على رأي طبي حول ما إذا كان أزيبرت لائقاً للحضور.

ومنذ ذلك الحين، أُعلن أن أزيبرت لائق طبياً، ومثل أمام المحكمة.

ويواجه المتهمون حال إدانتهم أحكاما بالسجن تصل إلى عشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو (19ر1 مليون دولار).

نيكولا ساركوزي فرنسا باريس

الخبر التالى:

البرهان يبحث مع بومبيو هاتفيا ترتيبات رفع السودان من قائمة الإرهاب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدران حكوميان يكشفان حقيقة القائمة المتداولة للتغيير الوزاري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا