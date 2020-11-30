الكويت تدين مقتل العالم النووي الإيراني فخري زاده
وكالات:
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الإثنين، أن وزارة الخارجية الكويتية أعربت عن إدانتها لاغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده يوم الجمعة.
وقالت الوكالة “أكدت الوزارة في بيانها على موقفها الثابت في رفض كافة أعمال العنف مهما كانت دوافعها ورفضها أيضا لكل ما من شأنه زيادة التوتر وتقويض الاستقرار في المنطقة”.
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