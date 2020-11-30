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انطلاق جولة جديدة من الحوار الليبي في طنجة المغربية

04:18 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
انطلاق جولة جديدة من الحوار الليبي في طنجة المغربية

من اجتماعات طنجة

الرباط - ( د ب أ) :

انطلقت الجولة الرابعة من الحوار الليبي بين مجلس النواب (طبرق و طرابلس) والمجلس الأعلى للدولة اليوم الاثنين بمدينة طنجة شمال المغرب بهدف توحيد الرؤى حول المسار السياسي و الدستوري.

وتأتي هذه الجولة بعد يومين فقط من التئام مجلس النواب وتفاهم أعضائه على عقد اجتماع بمدينة غدامس بعد سنوات من الانقسامات توصل خلالها المجتمعون إلى نتائج ملموسة أبرزها إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات رئاسية و برلمانية خلال سنة.

وتأتي المناصب السيادية في طليعة محاور النقاش في طنجة من أجل الوصول إلى حل متوافق عليه لعرضه لاحقا على مجلس النواب للتصويت عليه.

وقال عبدالقادر الحويلي عضو المجلس الأعلى للدولة ، في تصريح صحفي عقب نهاية الجلسة الافتتاحية:" يلتقي في طنجة فريقا الحوار (13+13) عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب من أجل التفاهم والتشاور بين المجلسين لدفع مسار الحوار لأقصى درجة لكي ينجح هذه المرة في حل الأزمة الليبية والدفع بالمسار الدستوري وتحديد المناصب السيادية".

وأبدى محمد العبيدي عضو لجنة الحوار من مجلس النواب تفاؤله بنتائج الاجتماع ، مشيرا إلى أن اجتماع طنجة يأتي بعد جلسات حوار شابها شيء من التعقيد كان آخرها في تونس.

وأضاف العبيدي أن وجهات النظر تكاد تكون متقاربة لتذويب الجليد، متوقعا الوصول إلى نتيجة طيبة تختصر المسافات في الجلسات المقبلة.

بدوره، يقول محمد الرعيض عضو لجنة الحوار:" نحن اليوم سعداء من أجل الذهاب إلى الحوار السياسي بشكل أقوى يجعل للجسمين الشرعيين، وهما مجلس النواب و مجلس الدولة، دورا أكبر في دعم الاستقرار في ليبيا وفي توحيد كلمة الليبيين لاختيار الجسم التنفيذي الذي يستطيع قيادة ليبيا".

المغرب الحوار الليبي في طنجة ليبيا الأزمة الليبية

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