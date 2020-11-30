إرهابي يسلم نفسه للجيش الجزائري جنوبي البلاد

الجزائر- (د ب أ):

سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية بمنطقة تين زاواتين أقصى جنوبي البلاد على الحدود مع مالي.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الارهابي ، الذي سلم نفسه أمس الأحد ، التحق بالجماعات الإرهابية عام على 2018 على الحدود مع مالي .

وكشفت الوزارة عن أن الإرهابي كان بحوزته قاذف صاروخي من نوع " آر بي جي-2"، وثلاث قذائف صاروخية، وبندقية رشاشة من نوع " جي 3"، مع خزنة ذخيرة.