مسؤول إيراني: العدو يترصد لفخري زاده منذ 20 عاما واستخدم أسلوبا جديدا هذه المرة

طهران- (د ب أ):

كشف أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني عن أن "العدو يترصد" لاغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده منذ أكثر من 20 عاما، ولكنه استخدم أسلوبا جديدا تماما هذه المرة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول خلال مراسم الدفن اليوم :"العدو كان يترصد لاغتيال الشهيد فخري زاده منذ 20 عاما ولكنه فشل في جميعها"، وأوضح أنه تم "تنفيذ العديد من العمليات ضد فخري زاده لكنها باءت بالفشل ... وتم اتخاذ الإجراءات والتعزيزات اللازمة فيما يتعلق بالحماية، لكن العدو استخدم هذه المرة أسلوبا جديدا تماما، وبعد 20 عاما نجح للأسف".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول إن "العملية كانت معقدة للغاية، وتم فيها استخدام أجهزة إلكترونية، ولم يكن هناك أحد في مكان الحادث".

ووصفت وكالة "بلومبرج" للأنباء الرواية الجديدة لشمخاني بأنها تتناقض مع الرواية الرسمية السابقة التي أفادت بأنه تم اغتياله في كمين تم نصبه لموكبه.